Obituário - 16 de dezembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/12/2021 | 00:05



Olga Zanato Moraes

(Pirajuí, São Paulo, 18-7-1927 – Mauá, 14-11-2021)

Dona Olga veio da sua cidade natal, Pirajuí, diretamente para Mauá. E residiu em Mauá por 55 anos. Uma história de vida em duas cidades.

Era filha de Eugênio Zanato e Josefa Merida. Casou-se com Domingos de Souza Moraes e teve dez filhos: Dirce, Dalziro, Daniel, Dalva,

Maria Aparecida, Carlos, Vera Lúcia, Milton, Roberto Carlos e Alessandra, que lhe deram 22 netos e 21 bisnetos.

Dona Olga partiu aos 94 anos, e foi sepultada no Jardim da Colina.

Na sua despedida, uma mensagem:

Olga Zanato Moraes, uma guerreira. A determinação dessa mulher foi o que mais impressionou. Quando tudo indicava que não teria mais forças, ela se tornava ainda mais forte. E, ao partir, ela também teve coragem para enfrentar o momento difícil que estava passando, deixando o seu legado com muito brilhantismo.

Olga nos ensinou a amar uns aos outros mesmo com as diferenças e a termos perseverança em nossa caminhada.

Olga, eterna mãe de todos nós. Luz, energia, feminina, começo de tudo e nossa eterna protetora.



Maria Feriani Margonari

(Pedreira, São Paulo, 26-12-1923 – São Bernardo, 12-12-2021)

Dona Maria faz parte de duas famílias de raízes em São Bernardo. Por parte dos pais, os Feriani; por parte do marido, os Margonari, cujos ancestrais já estavam na cidade no final do século 19.

Filha de Luiz Feriani e de Angelina Chilioni, Maria Feriani Margonari residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Parte aos 97 anos.

Viúva de Alexandre Margonari, ela deixa os filhos Elenice, Edson e Mirna. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides.



SANTO ANDRÉ

João Ricci, 92. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marina Carvente Teixeira, 88. Natural de Gália (São Paulo). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 12. Crematório Vila Alpina.

Martha de Carvalho Grechi Wehrmann, 85. Natural de Serrania (Minas Gerais). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Roberto Itamoto, 82. Natural de Coroados (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Antonia Aparecida Tianelli de Mello, 80. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José da Silva de Souza, 79. Natural de Divisa Nova (Minas Gerais). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilvano Sãopedro Fernandes, 76. Natural de Boquim (Sergipe). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria das Dores Oliveira Gomes, 75. Natural de Cuité (Paraíba). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 12. Memorial Planalto.

Tadao Teixeira, 61. Natural de Riolândia (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 12. Cemitério Municipal de Riolândia.

Maria Luciane da Silva, 41. Natural de Petrolina (Pernambuco). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joyce de Oliveira Correia, 33. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Angela, em São Paulo. Autônoma. Dia 12, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Bernardino Trigo Gil, 84. Natural de Novais (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Maria Therezinha Riberto, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Luiza de Souza Ferreira, 82. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Nair Casagrande Tambara, 82. Natural de Potirendaba (São Paulo). Residia na Vila Bertioga, em São Paulo. Dia 12. Jardim da Colina.

Afonsoi de Sales e Silva, 79. Natural de Crato (Ceará). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Antonio Monteiro de Souza, 78. Natural de Frias Brito (Ceará). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Norma Penteado Simm, 78. Natural de São Caetano. Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Severino José dos Santos, 77. Natural de Junco do Seridó (Paraíba). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Jacira Alves da Conceição, 68. Natural de Echaporâ (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 12. Vale da Paz.

Etelvina Maria da Silva, 63. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Jardim da Colina.

Célia Regina da Silva, 54. Natural de Diadema. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

William Moreira Rodrigues, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Caetano. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

João Fernandes de Oliveira Lima, 51. Natural de Miradouro (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Moisés Souza Fortunato, 50. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.



SÃO CAETANO

Orlando Riva, 88. Natural de Descalvado (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Francisca das Chagas Tomaz da Silva, 77. Natural de Ubajara (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Pensionista. Dia 12, em Santo André. Vale da Paz.

Salete Cantagalo, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Júlia, em São Paulo. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Clarice Paes de Macedo, 72. Natural de Campo Alegre de Lourdes (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Iria Rocha dos Santos Peixoto, 65. Natural de Baliza (Goiás). Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Roque dos Santos Oliveira, 62. Natural de Ruy Barbosa (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Cemitério Morro das Flores, em Itaberaba (Bahia).

Elisabete Soares da Silva, 52. Natural de São Caetano. Residia no bairro Taboão. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Anderson Luiz Rodrigues, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Alexandre Pinto, 31. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Kleiton Gonçalves Inácio, 22. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

RIBEIRAO PIRES

Maria Aparecida Galdino, 66. Natural de Monteirópolis (Alagoas). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Bernadete Caratti, 66. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.