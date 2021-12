Pacientes esperam até quatro horas e meia em Diadema

Heitor Agricio

Especial para o Diário



15/12/2021 | 00:01



Moradores de Diadema que estiveram na manhã de ontem no Hospital Municipal de Diadema, no bairro Piraporinha, foram obrigados a enfrentar até quatro horas e meia de espera para passar por atendimento médico. Situação que deixou pacientes e acompanhantes revoltados.

Maria Rosália dos Santos, 40 anos, que sofre de asma e hipertensão, procurou a unidade de saúde em decorrência de uma crise da doença respiratória. Ela afirma que chegou no hospital por volta das 7h e a recepção já estava lotada, mas com apenas dois médicos para suprir a demanda de atendimentos. De acordo com a munícipe, a espera até ser atendida foi de quatro horas e meia, porque apenas às 11h30 ela foi chamada para passar por consulta. “É um descaso com a população, pois o hospital está uma bagunça”, reclamou.

Além da demora para conseguir a consulta, Maria Rosália ainda disse que outra paciente estava agonizando de dor e só foi atendida por causa da cobrança de pessoas que também esperavam pelo serviço. “Eu não sei qual era a situação dela, mas ela gritava de dor. Se não tivessem começado a reclamar com os funcionários do hospital, não iriam passar ela na frente. Com certeza iam deixar ela esperando.”

Após deixar a consulta, Maria Rosália comentou que o atendimento não foi como das outras vezes em que esteve na unidade com crise, e que talvez tenha de voltar. “Normalmente eles aplicam uma injeção quando tenho crise, mas desta vez apenas receitaram amoxicilina e dipirona. Talvez eu volte, mas sabe-se lá quanto tempo vou ter que esperar para ser atendida”, concluiu.

A equipe do Diário pediu um posicionamento da Prefeitura sobre a situação do hospital e da reclamação dos pacientes. Por meio de nota, a administração informou que, “de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, nos últimos dias houve aumento exponencial de atendimento, sobretudo de clínica médica, no Hospital Municipal de Diadema.”

Ainda segundo a administração, de 1º a 5 de dezembro eram abertas, em média, 438 fichas de atendimento durante um plantão de 24 horas. “Hoje (ontem) foram 645 fichas, sendo que 304 apenas no período das 7h às 19h, o que fez aumentar o tempo de espera pelos casos de menor gravidade”, diz outro trecho da nota.

ORIENTAÇÃO

O governo municipal pede que pessoas com sintomas gripais leves procurem uma UBS (Unidade Básica de Saúde), de modo a não sobrecarregar os serviços de urgência e emergência.

A Prefeitura, por meio da nota, também reforça o plano de melhorias para a rede pública de saúde: “Para os próximos anos, será realizada a reestruturação da rede de urgência e emergência, com implantação de duas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e transferência do Pronto-Socorro Central e do Hospital Municipal para novo prédio (Avenida Antônio Piranga), com previsão para fim de 2022. Assim, três serviços importantes da rede municipal (Quarteirão da Saúde, Pronto-Socorro Central e Hospital Municipal) estarão próximos e na região central da cidade”.

O novo Hospital Municipal deverá ser construído onde atualmente está o Paço Municipal. O projeto está em estudo e a previsão de obras é para os anos de 2023 a 2024.