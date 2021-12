Obituário - 15 de dezembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/12/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Tamiko Massuno, 99. Natural do Japão. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero de Oliveira, 96. Natural de Cajueiro (Alagoas). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alcides Soliman, 94. Natural de Amparo (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Rita Arruda dos Santos, 94. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia na Vila Ema, em São Paulo, Capital. Dia 11, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Martins de Queiroz, 91. Natural de Caconde (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcindo Roberto de Oliveira, 81. Natural de Uberaba (Minas Gerais). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eva de Arruda Lima, 77. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Rodrigues dos Santos, 77. Natural da Chapada do Norte (Minas Gerais). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Hamilton Carneiro de Oliveira, 67. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Francisco Filho, 66. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vitório Rebelo dos Santos Filho, 66. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ilton da Cunha, 64. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Ferreira, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André

Eloiza Fiasqui Bom, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

André Lahoz Ramos Rodrigues, 49. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Empresário. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Clayton Fernandes de Andrade, 43. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Empresário. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Gomes de Souza Junior, 42. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Agente de turismo. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marcos Paulo Gomes da Silva, 41. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Inocoop Alvorada, em Santo André. Ajudante. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio André dos Santos, 35. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gabriel Carvalho Correa, 22. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pintor. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Nelo da Silva Santos, 81. Natural de São João (Pernambuco). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Ronaldo dos Santos, 73. Natural de Neópolis (Sergipe). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Francisco Dias Araujo, 70. Natural de Ouro Branco (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Afonso da Rocha Lima, 56. Natural de Monsenhor Gil (Piauí). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Di 11. Cemitério dos Casa.

Clenis Vieira Marinha, 41. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Carolina Contessotto Cappellete, 91. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 11. Cemitério das Lágrimas.

Robson Calherani, 60. Natural de São Caetano. Residia em Bertioga (São Paulo). Dia 11. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Maria José Teles Nunes, 94. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Vale da Paz.

Maria Aparecida Rodrigues Martins, 85. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11, em Santo André. Vale da Paz.

Geraldo Vicente, 84. Natural de Pouso Alegre (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Teresa Alves Maria, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Valéria Lacerda da silva, 28. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11, em São Bernardo. Vale da Paz.



M A U Á

Carmen Martin Gonçalves Marques, 75. Natural de Santo André. Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Sérgio Affonso dos Santos, 57. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 11, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Vanderson Silva Lima, 29. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 11. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Marina Josefa Ribeiro, 92. Natural de Paranatama (Pernambuco). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Maria das Dores Costa, 88. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.