Região terá 4 sedes da Copinha em 2022

14/12/2021



Pela primeira vez na história, o Grande ABC terá quatro sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2022, das 32 localidades que receberão times, quatro estão na região: São Bernardo (Estádio do Baetão), São Caetano (Anacleto Campanella), Diadema (Inamar) e Mauá (Pedro Benedetti). Além disso, serão seis clubes representando as sete cidades: Santo André, São Bernardo FC, EC São Bernardo, São Caetano, Água Santa, Grêmio Mauaense e Mauá FC – veja os grupos na arte ao lado.

Além disso, dois grandes do Estado virão ao Grande ABC. O Palmeiras – em busca de seu primeiro título – vai disputar a primeira fase no Inamar, em Diadema. Já o São Paulo inicia sua caminhada no Anacleto Campanella, em São Caetano.

O torneio, que especialmente este ano será sub-21 – para dar oportunidade aos jovens que não puderam participar em 2021, em razão da pandemia –, começará em 2 de janeiro e vai até 25 do mesmo mês.

“Meu agradecimento aos prefeitos das cidades-sede. Sem vocês a Copinha não teria os mesmos sucesso e brilho. Serão 128 clubes de todos os Estados. Mais de 3.000 atletas mostrando seu talento para o Brasil inteiro, o maior campeonato de base do mundo”, destacou o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos. “É uma competição grandiosa, com muitas caras e diversos sotaques. Voltar a realizar a Copinha após uma parada difícil nos traz uma imensa alegria”, emendou o dirigente.

Água Santa, EC São Bernardo, São Caetano e Mauá FC serão cabeças de chave (consequentemente arcarão com os custos de logística e infraestrutura das sedes). O Grêmio Mauaense também jogará em casa (e, em razão de parceria com a Prefeitura, também se comprometeu a realizar aporte para viabilizar o Pedro Benedetti como sede), enquanto São Bernardo FC e Santo André jogarão fora da região: Jundiaí e Osasco, respectivamente.

“Estamos muito animados com a escolha da nossa cidade como uma das sedes da Copinha. É um incentivo para os 3.600 garotos que frequentam a escolinha de futebol da Prefeitura”, exaltou o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT). “A realização da Copinha em São Bernardo mostra o papel importante que a cidade desempenha no futebol amador. Todo ano a Copinha revela grandes jogadores a nível nacional. Em 2020, não tivemos esta competição por conta da pandemia, mas tenho certeza de que mais uma vez será um grande sucesso”, exaltou o secretário de Esporte e Lazer de São Bernardo, Alex Mognon.

“Ser novamente sede da Copa São Paulo é um reflexo da tradição esportiva de São Caetano. Estamos prontos para bem receber atletas e integrantes das delegações. E, também, confiantes em um grande desempenho do nosso Azulão”, disse o secretário da Juventude, Esportes e Lazer de São Caetano, Mauro Chekin. “É muito gratificante Mauá estar inserida na Copa, porque é histórica. Então é reconhecimento pelo trabalho feito e pela dedicação ao esporte da cidade”, finalizou o secretário de Esportes de Mauá, José Luiz Ferrarezi.