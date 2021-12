Silvio Santos completa 91 anos e recebe homenagem de Patrícia Abravanel

13/12/2021 | 10:48



Silvio Santos completou 91 anos neste domingo, dias 12. O dono do SBT recebeu uma homenagem de uma das filhas, Patrícia Abravanel, nas redes sociais. Os dois aparecem abraçados e sorridentes. O apresentador está de pijama e olha fixamente para um pedaço de bolo que a filha segura, com cobertura de glacê.

"Não existe privilégio maior do que poder celebrar os 91 anos de um pai. Gratidão que transborda! Obrigada, Deus, por essa vida tão preciosa e amada. Desejo mais anos com muita saúde e alegria para usufruir de tudo que você ama! Vida longa, abençoada, vida como um presente todos os dias", escreveu Patrícia, que complementou a mensagem com um texto bíblico.

A filha de Silvio Santos encerrou celebrando a vida do pai: "Muitos vivas para esse pai lindão! Viva Senor Abravanel! Viva Silvio Santos! Viva, Viva, Viva!", concluiu.

Silvio Santos tentou manter isolamento social ao longo da pandemia de covid-19. Em agosto deste ano, o apresentador chegou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência do coronavírus, conseguindo se recuperar. Em outubro, ele recebeu a dose de reforço da vacina.