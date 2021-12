Gabriela Pugliesi é criticada na web após usar alagamento na Bahia para fazer publicidade

13/12/2021 | 09:10



Deu ruim! Gabriela Pugliesi ficou entre os assuntos mais comentados do final de semana, mas o motivo não foi dos melhores. Isso porque, a influenciadora publicou nas redes sociais que estava de passagem pela Bahia, onde mais de 70 mil moradores foram prejudicados pelas intensas chuvas, e viu uma oportunidade de lucrar. Pugliesi publicou um vídeo sendo resgatada por uma empresa de helicópteros e vendeu os serviço da locadora com desconto.

No clique, ela mostrou o pouso da aeronave em uma casa pouco alagada e a lama que estava ao redor.

Voltando de Barra Grande para Salvador e de lá pegamos o voo de SP! Além da viagem ficar muito mais curta, prática e mais bonita, ela é a única empresa homologada da Bahia e isso faz toda diferença na segurança, e os pilotos têm mais de três mil horas de voo! Fora o atendimento que é incrível, escreveu na legenda.

Na mesma hora, os internautas não perdoaram a falta de sensibilidade com o momento e soltaram o verbo.

O lugar inundou todo na Bahia e a Pugli aproveitou e fez publi de helicóptero, disparou um.

A Pugliesi é inacreditável, ela tem nenhuma sensibilidade, empatia, nada ali é real, ela é emocionalmente estéril e vive proclamando good vibes, querendo purificação. Na verdade, o pior está nela e não na energia exterior, disse outro.

É totalmente desconectada de sentimento com o próximo. Eu até fui no perfil dela para ver se era realmente publi. E é! E o comentário do namorado dizendo que a vida deles parecia um filme? Que?, criticou o terceiro.

Após a repercussão negativa, a influenciadora acabou apagando o vídeo, mas a foto com a publicidade segue no Instagram.