Santo André apresenta programas Con_Viver Bem e Nenhum a Menos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



12/12/2021 | 00:01



A Secretaria de Educação de Santo André começa a desenvolver os programas Con_Viver Bem e Nenhum a Menos, que visam contribuir na qualidade do atendimento nas escolas da rede municipal, Já em andamento, as duas iniciativas foram apresentadas no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector.

O programa Con_Viver Bem disponibiliza atendimento com 20 psicólogos que possuem múltiplas expertises, visando atender prioritariamente professores da rede de ensino municipal de Santo André, equipe gestora, outros profissionais que compõem a unidade escolar e a comunidade. O programa Nenhum a Menos tem como finalidade garantir a permanência dos alunos nas escolas a partir da ação de 33 assistentes sociais que, em casos de evasão, vão em busca do aluno, identificando os motivos que levaram o estudante a evadir ou abandonar a escola.

Para a secretária de Educação, Cleide Bochixio, intersetorialidade e articulação são as palavras de ordem para o bom desempenho dos programas. “Considero estes programas como eixos centrais da humanização na Educação e já estão sendo elogiados, tanto o desempenho de apoio aos educadores por meio de psicólogos, quanto no trabalho das assistentes sociais. Com análise de dados, coragem, inovação e engajamento conseguiremos fazer a diferença para quem precisa”.

Durante o evento de lançamento, o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL) comemorou o desempenho dos programas. “O Con_Viver Bem e Nenhum a Menos vêm ao encontro do propósito de nossa gestão. A valorização e o reconhecimento da importância dos profissionais, além da diminuição do número de pessoas fora das escolas, são sinais que a Educação está no caminho certo. Já vemos mudanças positivas acontecendo”.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, Ana Carolina Barreto Serra, também ressaltou a importância do trabalho intersetorial. “Trabalhar de mãos dadas, em conjunto, é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária. Com isso, conseguimos nosso pleno desenvolvimento, conquistando liberdade de atuação, de escolha e consciência. Sem inovação e coragem em romper barreiras, não conseguiríamos mostrar que é possível fazer diferente”, afirmou.

A atividade de apresentação contou com a participação do ator João Paulo Bienermann e do músico Pedro Bienermann. Juntos, os irmãos apresentaram de forma artística o conceito dos programas implantados na rede municipal de ensino de Santo André.

A dupla andreense, nascida no Hospital Christóvão da Gama, estudou em escolas públicas inclusivas que valorizavam os talentos individuais e coletivos. Graças a isso, foram incentivados a correrem atrás de seus sonhos para transformá-los em realidade.