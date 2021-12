João Guilherme compartilha última conversa que teve com a ex, Jade Picon

11/12/2021 | 16:11



Parece que o clima entre Jade Picon e João Guilherme não é de desavença.

O cantor abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram, e um seguidor pediu para que ele mostrasse a última conversa que teve com Jade. João então publicou um print, no qual os dois conversavam tranquilamente, com direito a áudios trocados e tudo! Junto da imagem, ele explicou que perdeu um visto, e na conversa, estava perguntando à Jade se poderia estar com ela.

A influenciadora diz que lembra de ter devolvido à mãe de João, mas disse que checaria em sua casa.

João então agradeceu e para encerrar, ainda mandou um buenas tardes!

Plenos e maduros, não é mesmo?