Após um ano, TSE deve definir o caso Auricchio no dia 16

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



11/12/2021 | 00:01



O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) irá votar no próximo dia 16 o futuro político de São Caetano. O tribunal pautou para essa data o julgamento que decide se o ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) pode tomar posse como prefeito e garantir o seu quarto mandato. Outro caminho é a convocação de novas eleições, a depender da decisão da corte. O processo que envolve a cidade chegou há um ano no TSE e a sua análise já consumiu um quarto do tempo de mandato de prefeito.

Auricchio afirma que recebeu a notícia da data do julgamento com alívio. “Vamos para o último capítulo. A cidade merece ver a decisão definitiva dessa questão. A gente continua com convicção na Justiça”, declarou. O Diário questionou o prefeito interino Tite Campanella (Cidadania) sobre o julgamento, que não havia comentado o assunto até o fechamento desta edição. Fabio Palacio (PSD), que ficou em segundo lugar nas eleições de 2020, irá esperar o julgamento para se pronunciar. Já o vereador Pio Mielo (PSDB), presidente da Câmara Municipal de São Caetano, aguarda por uma decisão favorável ao correligionário. “Espero que a Justiça Eleitoral faça a mesma justiça política que a população fez ao eleger Auricchio para o seu quarto mandato com expressiva votação”, defendeu.

O caso Auricchio será decidido na última sessão do ano do TSE. Se não fosse pautado, a decisão ficaria para 2022.

Histórico

As eleições municipais em 2020 foram marcadas pela dúvida em relação à viabilidade do tucano seguir no posto de prefeito. Auricchio teve a candidatura à reeleição negada em outubro do ano passado pela juíza Ana Lúcia Fusaro, da 166ª Zona Eleitoral de São Caetano. O motivo foi a condenação por captação ilegal de recursos na eleição anterior. Tite Campanella (Cidadania) foi eleito presidente da Câmara Municipal e assumiu, de forma provisória, a chefia do Palácio da Cerâmica. Já Auricchio recorreu ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), que confirmou a decisão da primeira instância. A Lei da Ficha Limpa proíbe a eleição de políticos que possuam condenações por órgãos colegiados, ou seja, na qual haja votos de três juízes. Contudo, Auricchio acabou por ser eleito com 45,28% dos votos. Em seguida, a Justiça Eleitoral da cidade negou a posse e o processo foi enviado ao TSE.

Em fevereiro deste ano, o ministro Luis Felipe Salomão rejeitou recurso do tucano e abriu caminho para uma nova eleição. Entretanto, em abril, levou outro recurso para o plenário. O julgamento iniciou em outubro e Salomão votou a favor do tucano. O ministro Edson Fachin seguiu o mesmo caminho.

O julgamento foi paralisado quando o ministro Luís Roberto Barroso fez pedido de vistas para avaliar melhor o processo. Além do magistrado, ainda faltam votar os ministros Nunes Marques, Mauro Campbell Marques, Sérgio Banhos e Carlos Horbach.

Regra constitucional preocupa Tite