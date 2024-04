Lista para convocar Reple já soma 18 adesões na Câmara de S. Bernardo

O requerimento para convocação do secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho para prestar esclarecimentos na Câmara chegou a 18 assinaturas, três a mais do que o necessário para tramitar sob regime de urgência na próxima sessão. Os vereadores Dr.Manoel (PMB), Joilson Santos (PRTB) e Pery Cartola (Cidadania) informaram ao Diário que também assinaram o documento, que já tinha adesão de outros 15 parlamentares.

Para que o requerimento tenha validade, é preciso que seja protocolado na próxima sessão por qualquer um dos requerentes, ou conjuntamente. Outros legisladores podem aderir, assim como é possível o vereador retirar o endosso. Os 18 parlamentares que responderam ao Diário garantiram que não irão mudar de posição.

Além de Manoel, Joilson e Pery, os vereadores que assinaram o requerimento são: na Nice (PT), Aurélio (Podemos), Eliezer Mendes (PL), Fran Silva (Avante), Getulio do Amarelinho (PT), Glauco Braido (MDB), Gordo da Adega (Podemos), Henrique Kabeça (PMB), Julinho Fuzari (Cidadania), Lucas Ferreira (PL), Netinho Rodrigues (Podemos), Palhinha (Avante), Paulo Chuchu (PL), Reginaldo Burguês (Agir) e Toninho Tavares (Agir).

Aliados do prefeito Orlando Morando (PSDB), os vereadores Jorge Araújo (União Brasil) e Maurício Cardozo confirmaram ao Diário que não assinaram o documento. Líder do governo no Legislativo, Ivan Silva (PRTB) também não endossou a iniciativa.

Na última sessão, o legislador saiu em defesa da administração em relação aos casos de negligência, erro médico e violência obstétrica no Hospital da Mulher.

“Quantas pessoas morrem todos os dias em hospitais? São complicações naturais que acabam ocorrendo. São tragédias, claro, ninguém é conivente com nada disso, mas é o ciclo natural da vida”, declarou Ivan na tribuna.

O Diário tem revelado inúmeros casos ocorridos no Hospital da Mulher, como o de Raissa Falosi Santos, 20, que ficou 19 dias com uma compressa em seu corpo após dar à luz na unidade de saúde. Também houve duas mortes no equipamento em decorrência de negligência: a de Deisy Coimbra, 29 anos, que morreu em março após receber duas anestesias durante o parto; e de Giovanna Bianchi Dinalli, 29, que morreu em 15 de abril, dois dias depois de passar por uma cesária de emergência para retirada do bebê, que nasceu morto, devido a uma hemorragia.

Se o requerimento for aprovado, Reple terá 15 dias para comparecer à Câmara para dar explicações sobre as denúncias que envolvem o Hospital da Mulher. Na segunda-feira, o secretário entrou em férias de 15 dias, deixando o cargo sob comando interino do adjunto Edson Massamori Nakazone.