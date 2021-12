Uma resposta

Do Diário do Grande ABC



10/12/2021 | 23:59



Após quase um ano de espera, ao que tudo indica, na semana que vem São Caetano finalmente saberá qual será seu rumo político para os próximos anos. Demorou, mas finalmente o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pautou o julgamento sobre a eleição de 2020. Para manter o suspense, ficou para a última sessão do ano. Isso significa que, se nenhum dos nobres ministros resolver pedir vistas, a cidade irá para as festas de fim de ano com um destino traçado.



Duas são as alternativas: garantir o mandato do reeleito José Auricchio Júnior ou abrir caminho para que uma nova eleição seja convocada e aí os são-caetanenses poderão voltar às urnas para mais uma vez escolher quem será o chefe do Executivo.



Passou (e muito!) da hora de essa questão ser definida. Porém, antes tarde do que mais tarde ainda. O fato é que não dá mais para seguir nessa indefinição. Faz quase um ano que São Caetano é comandada por alguém que sequer postulou uma vaga ao Executivo. Que conquistou uma cadeira no Legislativo e, por aclamação de seus pares, acabou recebendo a incumbência de gerir o município.



Neste texto não cabe analisar a falta de aptidão do prefeito em exercício para o posto e nem mesmo as suas últimas decisões, que resultaram em aumentos da Zona Azul, taxa do lixo e contribuição para iluminação pública. A questão é muito mais abrangente. Trata-se de legitimidade para exercer o posto mais importante do município. E isso só é possível a quem foi escolhido pelos eleitores e não por um grupo de parlamentares.



Tomara que os ministros do TSE não posterguem para o próximo ano. Que eles resolvam essa questão e deixem que os moradores de São Caetano possam seguir suas vidas. Seja com o prefeito que escolheram anteriormente – e que não tomou posse – ou um que venha a ser eleito no novo pleito que ainda vai ser agendado pela Justiça Eleitoral.