Faltou informar o destino do recurso

Do Diário do Grande ABC



11/12/2021 | 00:26



A equipe que cuida do site da Câmara de São Caetano está mesmo em ritmo de férias, ou desatenta, pois não deu a menor importância ao projeto do prefeito interino Tite Campanella (Cidadania) que dispõe sobre a liberação de R$ 1,7 milhão do orçamento para compra de terrenos destinados à ampliação da Escola Municipal José Auricchio, pai do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Em duas sessões extraordinárias realizadas ontem, os vereadores deram aval à proposta, que no site mereceu apenas a frase “que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento de 2021”. Mas o morador que paga impostos não faz a menor ideia de onde vai parar o recurso, porque a frase não aponta o caminho.

Boa ação

Vereador em Santo André, Rodolfo Donetti (Cidadania) realizou evento solidário de Natal na pizzaria Fabrincando e que foi organizado pela ONG (Organização Não Governamental) Torre Forte, da qual é fundador. Na festividade, mais de 80 crianças do Jardim Santo André receberam presentes de Natal. “Não existe coisa melhor do que transbordar na vida das crianças”, declarou o vereador. A ONG do parlamentar foi criada em 2000.

De mudança

Parlamentar com um mandato em Santo André, Willians Bezerra (PT) anunciou que se mudou para Mongaguá e que também irá transferir a filiação partidária para o município que fica no Litoral paulista. Em perfil no Facebook, o ex-vereador declarou que escolheu Mongaguá para “viver e envelhecer”. Na Câmara, a passagem de Bezerra mesclou momentos de discrição e de polêmicas. Em 2017, por exemplo, o parlamentar foi baleado em um bar. Recebeu três tiros: um no abdômen e dois em um dos braços, de raspão. Ficou internado e se recuperou. À época, o petista não prestou queixa formal. Na casa, foi líder do PT no fim do mandato, em 2020. Tentou a reeleição, mas não obteve êxito e ficou fora da cadeira.