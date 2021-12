EC S.Bernardo anuncia Rato e Christopher; Dudu dá adeus

Dérek Bittencourt



11/12/2021 | 00:01



O técnico Renato Peixe segue ganhando reforços para o EC São Bernardo, que disputará em 2022 a Série A-3 do Campeonato Paulista. Desta vez, foram anunciados os meias Christopher, 23 anos, ex-Ypiranga-RS, e Gabriel Rato, 21, ex-São Caetano. Ambos, inclusive, já treinam com o restante do elenco alvinegro.

“Estou muito contente com a oportunidade e espero retribuir fazendo bom campeonato. Sei que é uma competição totalmente diferente da Série C, a qual eu estava disputando. Porém, me sinto bem mais maduro após essa experiência e quero agregar neste elenco, que me acolheu de ótima forma”, exaltou Christopher.

“Estou muito motivado para disputar esse Estadual, já que o clube me acolheu de ótima forma. Temos sempre que pensar em grandes objetivos e trago isso para o nosso dia a dia. Vou buscar evoluir ainda mais e espero contribuir dentro e fora de campo ao EC São Bernardo”, emendou Rato.

Por outro lado, o volante Dudu Lima deixou o clube.