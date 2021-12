Neymar Jr. curte última foto de Bruna Marquezine, mas se arrepende e retira o like

10/12/2021 | 15:10



Os fãs do casal Bruna Marquezine e Neymar Jr., conhecido como BruMar, foram à loucura na madrugada desta sexta-feira, dia 10. De acordo com o jornal O Dia, o jogador deixou um like na última foto postada pela atriz no Instagram, na qual ela aparece usando apenas um biquíni. No entanto, parece que o astro se arrependeu e retirou a curtida não muito tempo depois!

Claro que isso não passou despercebido pelos internautas que começaram a divulgar a interação nas redes sociais.

O menino Ney curtiu a foto nova da Bruna no insta, meu Brumar. O hexa é logo ali!, brincou um usuário no Twitter.

E o Ney que meteu um like na foto da Bruna Marquezine e depois tirou, Brumar ainda vive?, comentou outro.

Caso você não saiba, os dois viveram um romance e idas e vindas entre 2013 e 2018 e vários admiradores ainda torcem pela volta do casal.

Se recuperando!

No final de novembro, Neymar Jr. machucou o tornozelo durante uma partida entre Saint-Étienne e Paris Saint Germain, preocupando seus fãs e torcedores. Ainda em fase de recuperação, o jogador postou um vídeo no Instagram de muletas e bota imobilizadora e recebeu em resposta vários comentários de apoio.

Força meu irmão! Foco sempre!!!! O melhor está por vir, desejou o jogador de vôlei Bruninho.

Força!!!!! Você tem muita garra e determinação!, afirmou a apresentadora Milena Machado.