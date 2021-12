Obituário - 12 de dezembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/12/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Carmosina Vauna Lopes, 89. Natural de Lajinha (Minas Gerais). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal do Jardim da Saudade, em Londrina (Paraná).

Zoraide Pinheiro da Silva, 89. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemar Lourenço Gomes, 82. Natural de Carpina (Pernambuco). Residia no Jardim Panorama, em São Paulo, Capital. Dia 8, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Walter Brejão Sobrinho, 81. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Comerciante. Dia 8. Memorial Planalto.

Sueli Celeste Damião, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ana Maria Fili, 73. Natural da Itália. Residia no Jardim Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Comerciante. Dia 8. Jardim da Colina.

Maria José da Silva, 65. Natural de Gravatá (Pernambuco). Residia no bairro Bussocaba, em Osasco (São Paulo). Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal de Osasco.

Eugênio Rossi Junior, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Funileiro. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

André Luís Milan, 54. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Álvaro Bernardes e Silva, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Bancário. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Lourivaldo Leôncio da Silva, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Agente sócio-educativo. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Thereza Quadrio Drozette, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 8, em São Bernardo. Vale da Paz.

Helena Moreira da Silva, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Pensionista. Dia 8, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Severino Cassiano Miguel, 80. Natural da Colônia Leopoldina (Alagoas). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

José Luís de Andrade, 68. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Dayse, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

João Rocha da Silva, 67. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Rosa Maria de Medeiros Silva, 58. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Lodovico Aparecido Nava, 86. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 8, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Sofia Bowkut, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Percival Mariano, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 8. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Dirce Maria Neves, 91. Natural de Campo do Meio (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Socorro Martins, 87. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Damião Francisco da Silva, 81. Natural de Pedra (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Cosmo da Silva, 84. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no bairro Taboão. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Cruz Ladislau dos Santos, 71. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Roberto Carlos da Silva, 57. Natural do Recife (Pernambuc). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Lídia Regina Cândido Faquini, 52. Natural de Santo André. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.



M A U Á

Luís Carmelo Puebla Gonzalez, 86. Natural da Espanha. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Benedito Antonio Barbosa, 71. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.