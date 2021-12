Obituário - 11 de dezembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/12/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Virtude Alabarse Penha, 97. Natural de Guarapuã (São Paulo). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosália Góis de Moraes, 90. Natural de Ibiúna (São Paulo). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 22, em Diadema. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Carlos Barbalaco, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rozane Ribeiro da Silva, 68. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Parque Boa Esperança, em São Paulo, Capital. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemar Scaglia, 73. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Luiz Carlos Moreschi, 60. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ruth Satie Kurokawa de Oliveira, 60. Natural de Andradina (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Secretária. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Amelha Beloni Mitikichuki, 88. Natural de Mandari (São Paulo). Residia na Vila Alpina, em São Paulo, Capital. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Expedito Vidal de Lima, 86. Natural de Jardim (Ceará). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Rinaldo dos Santos, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Delzina Antonia dos Santos Freitas, 84. Natural de Itirapuã (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério do Baeta.

Abgail Siqueira Magalhães, 78. Natural do Estado de Paraná. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Delícia Maria de Jesus, 74. Natural de Espera Feliz (Minas Gerais). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Tomé Ribeiro Neto, 71. Natural de Santo André. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Eduardo Antonio Patzina, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Crematório de Vila Alpina.

Maria de Lurdes dos Santos Porto, 66. Natural de Sertaneja (Paraná). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Maria Izabel Lisboa Pedro, 66. Natural de Januária (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Mário Sérgio Queiroga Marcolino, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Getulino Oliveira Silva, 56. Natural de Piatã (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Igenio de Oliveira Muniz de Souza Mandelli, 49. Natural de Conceição do Almeida (Bahia). Residia no Jardim Augusta, em São Paulo, Capital. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisnei Gonçalves da Silva, 48. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. dia 7. Cemitério dos Casa.

Cristina de Oliveira, 47. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, m São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Alexandre Augusto Soares, 41. Natural de Minas Novas (Minas Gerais). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Eriksson Fredrik Peter, 39. Natural da Suécia. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29 de novembro, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Vinicius César Silva, 29. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Dirce Murbach Lovato, 95. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Felícia Carrochado Aguirre, 91. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Maria Aparecida Felix dos Santos, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alpina. Dia 7, em Diadema. Crematório Vila Alpina.

José Neres Ferreira, 63. Natural de Una (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Francisco Prado Gonçalves, 77. Natural de Herculândia (São Paulo). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 7, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Aparecida de Souza, 66. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

João Luiz Fiorini, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.