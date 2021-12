Para vereador, votem em... Evandro Caiaffa Esquivel. A voz de Diadema em São Bernardo

Ademir Medici

“Para a criação do Distrito de Diadema, em 1948, foi preciso comprovar a existência de, no mínimo, cem famílias numa área de um quilômetro ao redor do centro do bairro. Não havia. Foi preciso incluir, entre as residências, galpões, abrigos para carroças, fornos das olarias e mesmo galinheiros no item ‘diversas famílias’”. Wanderley dos Santos nas anotações para o livro “História do Município de Diadema”, 2000

O professor Evandro saiu candidato a vereador em 1951 pelo PSP, na chapa de Edmundo Delta, candidato a prefeito de São Bernardo, e Jacintho Bruni, candidato a vice-prefeito. Edmundo Delta era irmão de Tereza Delta, a primeira mulher a assumir uma prefeitura no Grande ABC, nomeada em 1947 pelo interventor Adhemar de Barros, na sucessão de Wallace Simonsen.

Evandro ganhou, mas seus companheiros de legenda não. O prefeito eleito de São Bernardo foi Lauro Gomes, com Bortolo Basso de vice. Tereza Delta seria a eterna opositora ao ‘laurismo’, a mesma corrente política – a de Lauro Gomes – que tudo tentou para evitar a emancipação de Diadema.

Como vereador, Evandro lutava o quanto podia pelo desenvolvimento do Distrito de Diadema. Muitas vezes seguia a cavalo para a Câmara Municipal de São Bernardo. Reclamava, apenas, da subida pela Estrada de Piraporinha, lamacenta nos dias chuvosos – “parecia um sabão, que derrapava” -, poeirenta quando o sol batia.

Wanderley dos Santos, nosso inspirador nesta Semana Diadema 2021, guardou a propaganda de Evandro Esquivel, documento raríssimo que faz parte das caixas-arquivo cedidas pela viúva de Wanderley, Rosimar Zotelli dos Santos, e filhos, ao projeto Memória do Diário.

Da obra de Wanderley dos Santos: somente em 1952 a luz elétrica chegou ao Centro de Diadema.

DOCUMENTO. O folheto de propaganda do professor Evandro à vereança de São Bernardo: conjunto de informações que ajudam a compreender o panorama político daquele início dos anos 1950

DESTAQUE – O Conselho Federal de Educação aprovou na última sexta-feira (10-12-1971) a instalação da Faculdade de Estudos Sociais e Ciências Contábeis em Santo André, que deveria funcionar em 1972. Velha aspiração do professor José Lazzarini, diretor do Colégio Santo André, em cujo prédio a faculdade deverá funcionar.

DATA – O 10º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Santo André, comemorava seus primeiros 15 anos.

EM 12 DE DEZEMBRO DE...

1901 – A professora Alice Muller é nomeada para a escola do bairro Ipiranguinha, em São Bernardo (hoje Santo André).

1916 - Tiro 34, sediado na Estação São Bernardo, realiza exercícios da companhia sob o comando do tenente do exército Gustavo Ramalho Borba, auxiliado pelo 1º sargento Claro Macedo.

1921 – Anúncio: São Bernardo. Compra-se casa ou terreno junto à estação. Carta à redação de “O Estado de S. Paulo” a A. D. R.

1951 – Refinaria e Exploração de Petróleo União comunicava o aumento de capital, de Cr$ 60 milhões para Cr$ 300 milhões. A sede da companhia ficava à Praça Ramos de Azevedo, 206, 26º andar, Edifício Esplanada, em São Paulo.

NOTA – Três anos depois, a empresa inauguraria a Refinaria de Capuava, no Distrito de Mauá.

Brasmotor, com fábrica em São Bernardo, lançava o refrigerador “Alaska”, que armazenava alimentos suficientes para o consumo de uma família padrão durante uma semana, segundo a propaganda da empresa.

1956 – Inaugurada a praça de esportes Alfredo Schmidt, da Associação Esportiva Porcelana Real, em Mauá, numa área de 100 mil m2 com campo de futebol, quadras esportivas, piscina e parque infantil. A inauguração ocorreu em 8 de dezembro de 1956, com a presença do bispo diocesano, dom Jorge Marcos de Oliveira, e o presidente da Porcelana Real, Arthur Schmidt.

GEIA (Grupo Executivo da Indústria Automobilística), aprova o plano da General Motors, com unidade em São Caetano, para a fabricação de caminhões, com peças nacionais, em suas novas instalações, em São José dos Campos.



1976 - Fundada a Associação dos Aposentados Metalúrgicos de Santo André.

Internacional torna-se campeão brasileiro ao vencer o Corinthians, em seu estádio, por 2 a 0. "Corinthians enfrentou uma verdadeira guerra no Sul", escrevia o jornalista Edison Motta, enviado especial do Diário, juntamente com o repórter-fotográfico João Colovatti.

1986 – Clube de Engenharia do Grande ABC com nova diretoria: Luís Augusto Moretti, presidente; Fernando Bandini, vice.

Acidente com 20 veículos causa morte na Via Anchieta; engarrafamento de sete quilômetros.

