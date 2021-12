Cidades promovem ações para incentivar vacinação

Dérek Bittencourt



10/12/2021 | 00:22



A diminuição do período entre a segunda e a terceira doses da vacina contra a Covid completa hoje uma semana, medida que resultou no aumento na procura de pessoas por postos de imunização nas sete cidades. Consequentemente, algumas das prefeituras decidiram promover ações para dar mais fluidez à demanda.

Santo André, por exemplo, decidiu ampliar o horário de atendimento dos drive-thrus do Carrefour e da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) a partir de hoje. Assim, estes postos passarão a atender das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 17h aos fins de semana. Além disso, a cidade oferece 13 unidades de saúde espalhadas pelo município com atendimento até as 17h. O agendamento segue pelo site e pode ser feito até dia 29. Para receber a terceira dose, é preciso levar o comprovante de recebimento das duas primeiras.

“Ampliamos o horário da vacinação nos drive-thrus como mais um esforço para imunizar toda a nossa gente. Com o atendimento expandido, esperamos avançar na aplicação de doses de reforço”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

São Bernardo, por sua vez, iniciou na quarta-feira o serviço de vacinação móvel, que percorrerá bairros mais afastados do Centro em busca de munícipes que ainda não iniciaram o esquema vacinal ou então precisam tomar segunda e terceira doses, mas têm dificuldade ou alguma limitação para chegar à UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima. Os primeiros bairros a receber a visita do equipamento são Alvarenga e Riacho Grande. Os demais também serão contemplados à medida em que a varredura completa destas regiões for realizada. Além disso, as 33 UBSs funcionam das 8h às 17h (20 delas ainda disponibilizam vacinação agendada das 17h às 21h).

Mauá não pensa em reativar o drive-thru, mas foi outra cidade que recorreu à estrutura móvel: neste fim de semana, o veículo vai estacionar em dois locais para aplicar doses em todos os públicos da campanha. Amanhã, os profissionais de saúde se deslocarão até a Praça 22 de Novembro, próximo ao terminal municipal de ônibus, para vacinar a população. Já no domingo, vão ao Parque Ecológico da Gruta Santa Luzia. Em ambos os locais, a imunização será das 9h às 16h. A aplicação de doses ainda vem ocorrendo nas 23 UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sendo que três unidades – Magini, Flórida e Zaíra 2 – estão operando até as 20h para atender pessoas que não conseguem ir durante o dia.

São Caetano, que já havia reativado os drive-thrus no dia 19 de novembro, segue com as estruturas no Teatro Paulo Machado de Carvalho (das 8h às 15h) e na Garagem Municipal (das 9h às 16h). Haverá agendamento de segunda a sábado, exceções feitas aos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Ribeirão Pires, cidade que não vê a necessidade de reabrir o drive-thru, vem aplicando doses em todas as UBSs de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados na UBS Central, no mesmo horário. Rio Grande da Serra, por sua vez, segue com atendimento restrito às unidades básicas de saúde.

Diadema, por fim, oferece 21 postos de vacinação: todas as UBSs, além do Teatro Clara Nunes e do Quarteirão da Saúde, mas sem esquema de drive-thru, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.