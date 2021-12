Mesa-tenistas se despedem do técnico Maurício Kobayashi

Dérek Bittencourt



10/12/2021 | 00:17



O tênis de mesa brasileiro está de luto. Morreu na noite de quarta-feira, em Joinville, Santa Catarina, o técnico Maurício Kobayashi, que por décadas se dedicou a descobrir e formar talentos da modalidade em São Bernardo. Dois deles foram Cláudio Kano (que morreu em 1996 em acidente de moto) e Hugo Hoyama, um dos maiores medalhistas pan-americanos do País e recordista em participações olímpicas.

Maurício Kobayashi estava na cidade catarinense justamente para um evento da CBTM (Confederação Brasileira de Tênis de Mesa), no qual orientava a representante de São Caetano Tamyres Fukase. Aliás, foi justamente pouco depois de a atleta sagrar-se campeã que o técnico passou mal e foi encaminhado ao PA Norte, onde teve duas paradas cardíacas e não resistiu.

Hugo Hoyama, que também participava do evento, falou – emocionado – com o Diário, ontem. “É até difícil de falar. O Maurício era meu segundo pai. Comecei a treinar com ele, aprendi muita coisa. Deixou muitos ensinamentos para atletas, pais. Sempre falo que, além de técnicas de tênis de mesa, ele passava principalmente (ensinamentos) fora da mesa, a parte da disciplina, respeito e educação. Isso eu passo para muitas pessoas e só tenho a agradecer por tudo o que fez por mim. Dedico todas as vitórias e conquistas a ele, porque sem ele eu não estaria aqui”, afirmou o são-bernardense. “É continuar batalhando por ele, fazendo do melhor, porque era isso o que queria. O que me conforta é que ele se foi fazendo o que mais gostava, dentro do ginásio. A menina que ele estava instruindo saiu da mesa com o título. Ele se foi feliz. Que descanse em paz”, continuou Hugo Hoyama.

Outros atletas que receberam orientações de Maurício Kobayashi foram Cazuo Matsumoto, Eric Jouti (atualmente integrante da Seleção Brasileira) e Gui Lin. “Hoje (ontem) não temos muito o que falar e sim só a agradecer. Obrigado por tudo que fez por mim e por todas as pessoas que um dia tiveram a oportunidade de ter recebido os seus ensinamentos. Vai deixar saudades, você sempre estará presente em nossas vidas, Mauricio”, publicou Jouti nas redes sociais. “Sem você, não teria alcançado o que alcancei hoje. Só tenho que agradecer por tudo que fez por mim. Sem palavras. Maurício, descanse em paz”, postou Gui Lin.

Outros nomes que homenagearam Maurício virtualmente foram Hugo Calderano, atual top 4 do mundo, e as irmãs Bruna e Giulia Takahashi.