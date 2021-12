Lille e Salzburg vão às oitavas da Liga dos Campeões; Manchester United empata

08/12/2021 | 19:01



O embolado Grupo G da Liga dos Campeões foi enfim definido nesta quarta-feira, com as classificações do Lille e do Salzburg às oitavas de final. As duas equipes venceram seus jogos e confirmaram a vaga no mata-mata. Pelo Grupo F, o time misto do Manchester United empatou com o Young Boys.

Na Áustria, o Salzburg derrotou o Sevilla por 1 a 0. Okafor marcou o único gol da partida aos 5 minutos do segundo tempo. A situação para os anfitriões melhorou logo em seguida, quando Jordan levou dois cartões amarelos em menos de 10 minutos. Com um a mais em campo, o time austríaco administrou a vantagem e garantiu a vitória.

Jogando na Alemanha, o Lille encontrou mais facilidade diante do Wolfsburg. Venceu por 3 a 1, com gols de Yilmaz, aos 11 minutos de jogo, e David e Gomes, aos 27 e aos 32 minutos da segunda etapa, respectivamente. O time francês vencia por 3 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo, quando os alemães descontaram, com Steffen.

Com a vitória, o Lille chegou aos 11 pontos e assegurou a classificação e o primeiro lugar da chave. O Salzburg vem logo atrás, com 10, na segunda posição. Assim, enfrentará nas oitavas um rival mais complicado, que venceu algum dos demais grupos desta fase. O sorteio está marcado para a segunda-feira.

A terceira posição do Grupo G ficou com o Sevilla, dono de seis pontos. O time espanhol vai disputar a Liga Europa. Já o Wolfsburg estacionou nos cinco pontos, eliminado da Liga dos Campeões, sem vaga nas demais competições europeias da temporada.

MANCHESTER UNITED EMPATA - Apenas cumprindo tabela nesta fase, o Manchester United empatou com o Young Boys por 1 a 1, no Old Trafford. A equipe inglesa jogou com equipe mista, sem Cristiano Ronaldo e outros jogadores importantes do elenco. Mesmo assim, somou mais um ponto no Grupo F.

Greenwood abriu o placar da partida, aos 8 minutos, ao marcar um golaço. Após cruzamento da esquerda na área, ele pegou de puxeta, de primeira, e mandou para as redes. O empate veio antes do intervalo. Aos 42, Rieder acertou lindo chute de fora da área, no ângulo e sem chances para o goleiro Dean Henderson.

A outra partida do grupo, entre Atalanta e Villarreal, foi adiada para quinta-feira por causa das difíceis condições climáticas na cidade italiana. O jogo vai decidir a segunda vaga da chave nas oitavas de final. O time espanhol leva ligeira vantagem, com sete pontos, na segunda colocação, atrás apenas do Manchester, que tem 11. A Atalanta soma seis. O Villarreal joga por um empate para avançar à fase de mata-mata.