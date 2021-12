DJ Ivis sobe em palco e é vaiado pelo público em show de São Bernardo; confira o vídeo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



07/12/2021 | 10:30



DJ Ivis, acusado de agredir sua ex-mulher em julho deste ano, foi vaiado ao subir no palco e tentar cantar uma música em show no Estância Alto da Serra, em São Bernardo, no último sábado (4). No local, acontecia o evento "Noite do Piseiro", com o cantor Tarcísio do Acordeon, que chamou o artista no palco, mas o público não gostou da atitude e reagiu com gritos e vaias, conforme vídeos que circulam pelas redes sociais.

Após escutar os gritos, DJ Ivis chorou e acabou descendo do palco logo em seguida.

Antes desse show em São Bernardo, no mesmo dia, o artista fez sua primeira aparição pública também no evento chamado Garota VIP, em São Paulo. Dj Ivis permaneceu no palco do evento para assistir aos shows como do cantor Léo Santana. A presença do produtor musical também não foi bem vista pelas pessoas que estavam no evento.

Sobre a presença do DJ em São Bernardo, o Diário aguardo um retorno do Estância sobre o ocorrido.

Confira vídeo no momento em que o artista se apresentou no evento.





Vídeo: Reprodução/ Redes sociais

HISTÓRICO - Há cinco meses, DJ Ivis, antes conhecido como um dos maiores nomes do forró eletrônico do País, foi flagrado, por câmeras de segurança, agredindo brutalmente a ex-companheira, Pamela Hollanda, com socos, chutes e pontapés, na frente da filha do casal, de 9 meses. Ivis foi preso no dia 14 de julho, onde passou cem dias no CTOC (Centro de Triagem e Observação Criminológica), na Região Metropolitana de Fortaleza, acusado de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar. Desde que a liberdade foi concedida - em 22 de outubro - ele tem tentado voltar com sua carreira artística.