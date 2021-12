A teoria e a prática

Do Diário do Grande ABC



05/12/2021 | 09:25



Existem situações em que os fatos desmentem as declarações. Em 26 de novembro, o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, avisou pelas redes sociais que o Brasil fecharia as fronteiras para os países da África em virtude da descoberta da variante ômicron do coronavírus. Agora surge a informação de que um morador de São Bernardo, vindo da Etiópia, e que desembarcou em Cumbica um dia depois (27) notou ‘descaso’ das autoridades sanitárias e está sob monitoramento da Vigilância Epidemiológica.



É sempre bom ressaltar que o bloqueio anunciado pelo ministro só foi publicado no dia 27 e começou a valer no dia 29. E também que citava nominalmente seis países: África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Porém, diante da possibilidade do surgimento de uma mutação do vírus que alarmou todo o planeta, não seria o caso de elevar o rigor das inspeções? Ter mais cuidado com quem veio da Etiópia, que fica no mesmo continente?



Isso só reforça a atitude correta tomada pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que naquele dia 26 manifestou-se por meio de ofício ao Ministério da Saúde cobrando a exigência de que as pessoas vindas do Exterior estejam com a vacinação completa e com teste que comprovem a não contaminação pela Covid, como mostrou este Diário em suas páginas eletrônicas e também na edição impressa.



Não se trata de inibir liberdade de ir e vir, como alguns insistem em dizer. Muito menos de preconceito ou coisa que o valha. É sim uma forma de proteger a vida dos cidadãos. Quem, deliberadamente, coloca a integridade de um semelhante em risco tem de ser visto como criminoso e não defensor de causa alguma.



O Brasil já perdeu gente demais para a Covid. É inadmissível que por ‘descaso’, como classificou o cidadão de São Bernardo, a ômicron possa ter a entrada facilitada no País.



É necessário que cada um faça a sua parte. Um pouco mais de sacrifício pode ser o diferencial entre acabar de vez com essa ameaça ou prorrogar o medo por período ainda maior. Vale a reflexão.