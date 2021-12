Em festa de A Fazenda, Solange Gomes briga com Marina Ferrari e Mileide Mihaile

04/12/2021 | 15:11



A noite dos peões em A Fazenda 13 foi bem agitada. Na última sexta-feira, dia 3, aconteceu a décima segunda festa da edição e foram só babados. Além de brigas, teve beijo, algumas zoeiras e punições.

Começando pela treta, rolou um desentendimento entre Solange Gomes, Marina Ferrari e Mileide Mihaile. Rico e Solange estavam tendo uma pequena discussão após os dois terem ficados chateados um com o outro.

- Você me magoou, me ofendeu, declarou ela.

- Você também, Solange. Eu fui conversar com você como amigo e você começou a gritar. Você sabe que eu sou surtado, louco. Nós dois somos surtados.

Diante disso, Mileide resolveu se meter na conversa dos dois ao ver que Sol havia dito que não gostava das citações a banheira do Gugu.

- Sol, eu posso te pedir uma coisa então, já que você está pedindo para não falar da Banheira? Então a gente pode brigar, tretar, fazer tudo, mas não fala do pai do meu filho. Eu nunca falei da Banheira. Só isso que eu lhe peço, pode falar tudo sobre mim, mas não fala sobre o pai do seu filho, pediu Mileide.

Sol concorda com a fala da peoa, mas quem não gosta muito da situação é Marina, que também entra na conversa, e a ex-modelo não gostou nada disso.

Irada com a intromissão da peoa, Solange disparou:

- E você, anta, planta? Planta riquinha. Vai pra m***a, antes que eu me esqueça. Vai pra m***a, garota. Vai para a p**a que te pariu. Riquinha, vai para o c****o, p***a. Sua riquinha de m***a, sai daqui. 'Ah, vou defender minha amiga', vai para o c*****o, Mileide não precisa que ninguém defenda ela. Vai fazer babyliss no teu cabelo, p***a.

E o beijão rolou entre Aline Mineiro e Sthe Matos. Aline lambuzou a boca da peoa de chocolate e roubou um beijão dela. Seria este o início da paz entre os dois grupos ou não passou de um momento na festa?