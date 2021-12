Região fecha novembro com menor número de mortes por Covid

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



04/12/2021 | 00:09



O Grande ABC terminou o mês de novembro com o menor número de mortes causadas pela Covid desde o começo da pandemia, em março de 2020. Segundo informações dos boletins epidemiológicos enviados diariamente pelas prefeituras, o mês acumulou 130 óbitos em decorrência do coronavírus, contra 155 em outubro – redução de 16,1%.

O índice de mortes diárias na região também foi o menor já registrado desde o início da pandemia. Por dia, a média de óbitos nas sete cidades chegou a quatro, enquanto foram registradas diariamente cerca de 201 novas infecções – menor número desde maio de 2021.

Na comparação entre os municípios, Ribeirão Pires foi a única cidade do Grande ABC que não apresentou nenhum óbito em decorrência do vírus durante o mês de novembro. Em sequência aparecem Rio Grande da Serra, com apenas um falecimento. São Caetano (dez mortes), Diadema (12) Mauá (19), Santo André (40) e São Bernardo (42) complementam o levantamento.

Em relação às novas infecções, São Caetano acumulou durante o mês cerca de 3.000 novos infectados. Desse total, 2.540 foram informados apenas no dia 12 de novembro, porque, segundo o Paço Municipal, os dados referem-se aos moradores que estavam internados em outros municípios da região. Mauá vem na sequência, com 1.627 casos, seguida por Santo André (605), São Bernardo (600), Diadema (262), Ribeirão Pires (20) e Rio Grande da Serra (oito).

A queda nos indicadores de casos e mortes na região pode estar diretamente ligada ao avanço da vacinação contra a Covid. Os dados das prefeituras mostram que 97,4% dos moradores do Grande ABC com 12 anos ou mais já iniciaram o esquema vacinal e 88,3% estão totalmente protegidos da Covid.