Entrevista de Tatá Werneck com Fiuk finalmente foi ao ar

03/12/2021 | 09:10



Como você viu aqui no ESTRELANDO, a participação de Fiuk durante o programa de Tatá Werneck, o Lady Night, acabou gerando um certo climão e desconforto depois que o cantor comentou sobre uma briga com Juliette Freire - a grande vencedora do Big Brother Brasil 21.

Além disso, Fiuk também não gostou de algumas brincadeiras que Tatá Werneck realizou durante o programa, e segundo o Metrópoles, a apresentadora questionou o cantor se a entrevista poderia ao ar na época que foi gravada e ele disse que sim.

Mas a equipe de edição acabou tendo bastante trabalho para deixar o material um pouco mais divertido e de acordo com a publicação, até Tatá Werneck esteve pessoalmente monitorando os cortes da produção e eles decidiram deixar o programa mais condensado e lançar junto com uma entrevista que fizeram posteriormente com Thiaguinho, que foi ao ar na última quinta-feira, dia 2.