Obituário - 02 de dezembro de 2021

SANTO ANDRÉ

Graciliano Alves de Sousa, 94. Natural de Santo Bento do Una (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jandyra dos Reis, 93. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Júlio Moretti, 86. Natural de Palmares Paulista. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Irene Figueiredo Capelli, 85. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Pensionista. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Padovani Granela, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Jerosalina de Sena, 82. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Pedro de Lima, 82. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Plínio Alves dos Santos, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Cervantes Rodrigues, 73. Natural de Votuporanga (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Edson da Silva Pinto, 67. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 28. Memorial Planalto.

Juliano Martins Fernandes, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Estevam da Silva, 64. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Parque Miami, em Santo André. Pedreiro. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Eustáquio Barroso, 64. Natural de Aramirim (Minas Gerais). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jamilton Augusto de Souza, 58. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 28, em Ribeirão Pires. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilvanda Pereira dos Santos, 57. Natural de Cabaceiras Paraguaçu (Bahia). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marco Antonio da Silva, 54. Natural do Recife (Pernambuco). Residia em Utinga, Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Justino Filho, 52. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

Leoncina Chuengue Tuller, 99. Natural de Alegre (Espírito Santo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Saburo Kuwahara, 92. Natural de Wakayama (Japão). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

José Teixeira dos Santos, 83. Natural de Alagoa Nova (Paraíba). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Osvaldo Meri, 82. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Campo das Oliveiras, em Jacareí (São Paulo).

Helvécio Manoel da Cruz, 82. Natural de Viradouro (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo., Vale da Paz, em Diadema.

Mafalda Galvani Araujo, 81. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Elza Almeida Fontes, 77. Natural de Una (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Artur Alves de Lira, 74. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Marlene Maria dos Santos, 73. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Francisca Gonçalves de Souza Santos, 73. Natural de Votuporanga (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Antonio Augusto da Silva, 71. Natural de São Miguel (Rio Grande do Norte). Dia 28. Cemitério dos Casa.

Joana Taka Ohashi, 69. Natural de Rinópolis (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Adelino José da Silva, 68. Natural de São João do Piauí. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

José Antonio dos Santos, 67. Natural de Limoeiro da Anadia (Alagoas). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Nair Silva Pereira, 62. Natural de Ibitiara (Bahia). Residia no Parque das Flores, em São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Ailda Alves de Sá, 57. Natural de Paulo Afonso (Bahia). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

SÃO CAETANO

Armando Quaglio Filho, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mario Sérgio da Silva, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Jeny Caldeira, 86. Natural de Avanhandava (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Hilda Diekmann, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

João Honório dos Santos, 77. Natural de Itabaianinha (Sergipe). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Sidnei Prates, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Catarina. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

João Baptista Tolesano Neto, 81. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



RIBEIRÃO PIRES

Marielza Lins de Oliveira, 47. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 28, em Santo André. Cemitério São José.