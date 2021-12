Veek: agora, operadora gratuita leva internet a mais de 4 mil cidades

Da Redação

01/12/2021



Quando a Veek chegou ao Brasil, o 33Giga fez uma reportagem explicando como ela funcionaria. O texto é Focada no jovem da classe C, operadora Veek chega ao Brasil até o fim do ano.

Agora, anos depois, a companhia anuncia mais uma fase de expansão. Mais 963 cidades brasileiras terão acesso ao seu plano de celular com internet gratuita, modelo pioneiro no mundo todo.

Se há alguns meses a Veek estava presente em 58% dos DDDs, hoje o alcance ultrapassa os 73% – mais de 4.100 cidades. Em 2022, a expectativa é ultrapassar a marca de um milhão de usuários.

Sergipe, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Ceará passam a fazer parte da área de cobertura da Veek. Na região Sul, já alcançada pela MobTech, houve a inclusão do estado de Santa Catarina. Para verificar todos os DDDs cobertos pela Veek, acesse https://veek.com.br/#coverage-section.

Apelidada de “Nubank da Telecom”, a operadora atrai pela modalidade Freemium, um plano com internet e ligações gratuitas. Principalmente em um momento de recessão, o modelo de negócio garante uma economia mensal ao usuário, além da praticidade de poder contar com um serviço telefônico 100% digital e sem burocracias.

Como aderir à Veek

Após obter o chip do celular, o cliente não precisa mais se preocupar com pagamento de faturas ou recargas de créditos para fazer ligações ou usar a internet, desde que assista a vídeos publicitários de poucos segundos que irão funcionar como o “pagamento” pelo acesso ao serviço ao longo de seu uso.

O pacote oferece 1GB de internet mensalmente, ligações ilimitadas e trinta mensagens de texto (SMS) por dia. Para aderir à Veek, basta acessar o site ou baixar o app (disponível para Android e iOS), podendo optar ou não pela portabilidade. Vale ressaltar que é preciso consultar anteriormente se o serviço está disponível para o CEP em questão.

Feito esse processo, será cobrado o pagamento único de R$45 que servirá para arcar com custos de manuseio para o envio do chip. Para manter a gratuidade do Freemium, o cliente precisará fazer o check-in no aplicativo assistindo a, pelo menos, um vídeo por dia. O uso dos serviços de internet, voz e SMS são liberados por 60 minutos a cada check-in feito.

Além da assinatura Freemium, a Veek também oferece sua assinatura Premium e as recargas avulsas. Em ambas as modalidades há o acúmulo de gigabytes disponíveis mensalmente caso o usuário não utilize toda a sua cota, e a isenção de anúncios, com o diferencial de que no Premium a assinatura é recorrente.