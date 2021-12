Tempo para avaliar

Do Diário do Grande ABC



30/11/2021 | 23:59



Diante do relato de novos casos da variante ômicron do coronavírus em várias partes do planeta, era natural esperar que chegaria ao Brasil. E, como São Paulo possui o aeroporto mais movimentado do Brasil, que pessoas infectadas com a cepa descoberta na África do Sul seriam detectadas no Estado. Ontem aconteceu. E a primeira consequência foi imediata: o governador João Doria pediu ao Comitê Científico que reavalie a liberação do uso de máscaras em locais abertos a partir do dia 11.



É sensato tomar tal decisão. Não pode existir alerta maior do que as mais de 600 mil mortes ocorridas no País por conta da Covid-19 nos últimos meses. Ainda não se sabe quão graves podem ser as consequências da infecção por essa nova variação do vírus. Entretanto, é necessário tomar providências. É mais prudente pecar pela ação do que pela omissão.



No Grande ABC, os sete prefeitos deverão se reunir na próxima semana para discutir a questão da utilização das máscaras. Em cinco municípios os gestores já se manifestaram por manter o uso do item de proteção pelo menos até o dia 31. Apenas São Caetano, do interino Tite Campanella, se posicionou pela liberação. E São Bernardo ainda não declarou o que pretende fazer.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Brasil tem tido tempo de aprender com o exemplo de outras nações, visto que quando as primeiras infecções em território nacional foram noticiadas, países da Europa e Ásia já sofriam. Mas isso de nada serviu, pois o que se viu foi uma série de medidas equivocadas que só serviram para aumentar o problema.



Agora, nessa onda mais recente, o processo se repete. A ômicron já apareceu na África, na Europa e em outras partes do globo terrestre. Tomara que os tristes exemplos finalmente sirvam de alerta. Que os dirigentes públicos em todos os níveis possam colocar a cabeça no lugar, avaliar os pró e contra e, pelo bem dos brasileiros, ouçam o que dizem os cientistas.