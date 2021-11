Consórcio inicia campanha pelo fim da violência contra a mulher

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



30/11/2021 | 00:01



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC lança segunda-feira, Dia da Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra Mulher, a campanha regional do Laço Branco. A iniciativa será tema de um evento on-line, com início às 19h, no canal da entidade regional no Youtube. Clique aqui .

A versão regional da campanha tem organização do Grupo Temático Gênero e Masculinidades do Consórcio, em parceria com o Fórum de Gênero e Masculinidades do Grande ABC. A programação inclui atividades alinhadas com ações de movimentos que buscam promover a equidade de gênero, por meio de ações nas áreas de saúde, educação, trabalho, ação social, justiça, segurança pública e direitos humanos.

A campanha é iniciativa internacional para sensibilizar, envolver e mobilizar os homens no engajamento pelo fim da violência contra a mulher e foi lançada por grupo de homens no Canadá, em repúdio à violência contra as mulheres. A iniciativa ocorreu após homem de 25 anos invadir sala de aula em Montreal e atirar em 14 mulheres, suicidando-se em seguida. Esse crime mobilizou a opinião pública do país e do mundo, despertando debate sobre as desigualdades entre homens e mulheres.