Média móvel de mortes na região registra alta de 58,7%

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



30/11/2021 | 00:01



A média móvel de mortes por Covid no Grande ABC subiu 58,7% nos últimos 14 dias na comparação com os 14 dias anteriores. De acordo com dados dos boletins epidemiológicos das prefeituras, foram registrados 46 óbitos entre 2 e 15 de novembro, contra 73 dos últimos 14 dias. A apuração dos dados, no entanto, foi prejudicada pelos dois feriados da primeira quinzena do mês, no dia 2 (Finados) e no dia 15 (Proclamação da República).

Já em relação aos novos casos da doença, o Grande ABC registrou baixa de 53,6%, com 4.103 diagnósticos positivos entre 2 e 15 de novembro, contra 1.905 dos últimos sete dias. Neste caso, além dos feriados, a apuração pode ter sido comprometida com represamento de dados de São Caetano, que no dia 12 de novembro informou 2.540 casos de moradores do município que foram diagnosticados em outr as cidades.

Ontem apenas São Bernardo (duas) e Mauá (uma) registraram mortes por Covid na região. Com isso, o total de óbitos desde o início da pandemia chegou a 10.501. Já em relação aos casos, foram mais 115 infectados, com total de 270.387, sendo que, destes, 254.960 pessoas já tiveram a doença e estão recuperadas.

As cidades da região aplicaram 9.782 doses da vacina ontem, sendo 598 referentes à primeira dose, 5.781 à segunda e 3.403 reforços. Com isso, 97,4% dos moradores do Grande ABC com 12 anos ou mais já iniciaram o esquema vacinal e 87,7% estão com o esquema vacinal completo.

No Estado são 4.438.012 casos de Covid durante toda a pandemia e 154.006 óbitos. Entre o total de infectados, 4.263.586 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 458.338 foram internados e receberam alta.

Ontem havia 2.322 pacientes internados no Estado, sendo 1.043 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 1.279 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 21,4% e na Grande São Paulo de 27%.

No Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, foram registrados 98 mortes e 3.843 casos de Covid entre domingo e ontem. Com isso, o total de óbitos chegou a 614.376 e o de infectados a 22.084.749, sendo que, destes, 21.304.115 pacientes estão recuperados da doença.