Spotify: app oferece plano Premium de graça por 3 meses

O Spotify está oferecendo uma promoção de fim de ano. Aos usuários Spotify Free e usuários novos da plataforma de áudio, a partir de hoje (29) está disponível a oferta do Spotify Premium que dá sem custo, durante 3 meses, plano Premium individual.

Além disso, para os usuários Spotify que por algum motivo tiveram de cancelar suas contas Spotify Premium, o Spotify oferece o plano durante três meses por um preço diferenciado: R$19,90. As ofertas estão disponíveis para os planos Premium Individual e usuários que tiverem interesse podem, a partir de hoje, se registrarem na plataforma, até o dia 31 de dezembro.

Para conseguirem o valor especial de R$19,90, os ex-usuários precisam ter cancelado seus planos Premium antes de 29 de outubro.

Disponível em 184 mercados pelo mundo, o Spotify Premium oferece aos usuários experiência de streaming de música e acesso para recursos especiais como:

reprodução de músicas sem anúncios,

download de músicas para ouvir offline,

e a possibilidade de ouvir qualquer música, álbum e saber novidades de inúmeros artistas on-demand quando e onde quiser na alta qualidade de streaming.

As ofertas citadas renovam automaticamente a não ser que os planos Premium sejam cancelados antes do término do período de três meses. Para mais informações sobre Spotify Premium e para se registrar acesse https://www.spotify.com/br/Premium.