12 criminosos são presos durante Operação "Grande ABC mais Seguro"

Da Redação



29/11/2021 | 12:54



O Comandante do Policiamento de Área Metropolitana Seis, Coronel Gilson Hélio, informou o resultado da Operação “Grande ABC Mais Seguro”, realizado nesta sexta-feira (26), nos sete municípios da Região, porém com a concentração maior entre as forças de segurança no município de São Caetano. Durante a ação, 12 criminosos foram presos.

A ação se estendeu até a madrugada deste sábado (27) e resultou em 1288 abordagens, em que 10 pessoas foram presas e/ou apreendidas em flagrante pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo, além de 2 foragidos da justiça, que foram capturados. Também houve a apreensão de drogas e 1 arma de fogo.

Durante a operação, 730 veículos foram vistoriados, sendo que destes, 6 estavam na condição de roubado ou furtado, e foram recuperados, em seguida devolvidos aos proprietários.