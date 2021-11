Obituário - 30 de novembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/11/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Vergilina da Conceição Dalmoro, 103. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Leontina Rodrigues Casal Franco, 90. Natural de Cândido Mota (São Paulo). Residia na Vila Ema, em São Paulo, Capital. Dia 26, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Marina Gomes Jacinto, 85. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Florisvaldo José de Souza, 78. Natural de Piatã (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Miguel Foti, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 26. Memorial Planalto.

João Miguel Sobrinho, 75. Natural de Brejinho (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angelina Maria da Silva, 71. Natural de Feira Nova (Pernambuco). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Aurílea Silva Arakaki, 67. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 26. Memorial Planalto.

Marco Antonio Serafim, 67. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 26. Memorial Phoenix.

Kátia Corrêa Macedo Sorrentino, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

José Cleiton Fernandes Martins, 45. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Autônomo. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anderson Davi Romualdo, 29. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Teodoro Gualter Morais, 95. Natural de Alfândega da Sé, Bragança, Portugal. Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Dulce Soares dos Santos, 92. Natural de Pitangueiras (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Odete Golini da Silva, 91. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Elvira Canteiri da Silva, 89. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Phoenix.

Maria Rosária da Rocha, 86. Natural de Itamonte (Minas Gerais). Residia no Jardim Aurora, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Carlinda de Oliveira Santos, 85. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Parque Botujuru, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Amélia dos Santos Ferreira, 82. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Onar Saed Sarras, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Ismenia Araujo Conceição, 78. Natural de Antonio Cardoso (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Valdir de Caldas Simões, 78. Natural de Missão Velha (Ceará). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Eldenor José Godinho de Souza, 73. Natural de Nova Timboteua (Pará). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes da Silva, 65. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Gilberto Tadeu Mutton, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Nair Perin Mezadri, 86. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Valquiria Andrade, 78. Natural de Amontada (Ceará). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Adão Veloso da Silva, 73. Natural de Araripe (Ceará). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Benedito Soares de Oliveira, 79. Natural de Uruburetama (Ceará). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 26, em Santo André. Vale da Paz.

Francisco Moreira Bento, 35. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Floridiana, em Rio Claro (São Paulo). Marceneiro. Dia 26, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Claudio Donizeti Lourenço, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Autônomo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André



RIBEIRÃO PIRES

Sebastião Pereira de Castro, 78. Natural de Agudos (São Paulo). Residia no bairro Campo Grande, Distrito de Paranapiacaba. Dia 26, em Santo André, Cemitério São José.