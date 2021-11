Liam Payne faz show no Brasil e relembra músicas do One Direction

28/11/2021 | 14:10



Liam Payne deixou os fãs agitados ao fazer um show no Brasil! O cantor se apresentou em uma festa de 15 anos que aconteceu em Goiânia no último sábado, dia 27.

No evento, o artista relembrou algumas músicas do grupo One Direction. Diversos vídeos do show do ex-membro da boyband circularam nas redes sociais.

Liam cantou diversos hits da banda, como History, Drag Me Down e Steal My Girl.