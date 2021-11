Raízes de um clássico. Estádio Lauro Gomes de Almeida. Saad 2, Santo André 1.

Ademir Médici



28/11/2021 | 07:15



“O primeiro gol do Saad e o gol do Santo André foram de pênaltis inexistentes e o gol da vitória surgiu da cobrança de uma falta que só o apitador viu.”

Diário, “Saad 2 x Santo André 1: juiz fez o placar”, edição de 30 de novembro de 1971.

Muita coisa mudou desde então: o Lauro Gomes voltou a ser Estádio Anacleto Campanella; o Santo André FC virou EC Santo André; o Saad deixou São Caetano e foi dar uma força ao futebol feminino no Interior de São Paulo.

O que não mudou: o Santo André continua a ser o Ramalhão querido de todos nós.

E o futebol profissional do Grande ABC hoje tem outros clubes, todos lutando por um lugar ao sol.

FICHA TÉCNICA

Domingo, 28 de novembro de 1971.

Estádio Lauro Gomes de Almeida, em São Caetano, o antigo “Morro dos Ventos Uivantes”.

Saad – Ronaldo; Roberto, Flavio, Oscar e Arnaldo (Celso); Zanetti (Cruz), Nelson e Fernandes; Nenê, Arlindo e Valdir.

Santo André – Carlos; Luizinho, Sebastião Lapola, Niltão e Murias; Pereirinha, Mauricinho (Sucena) e Elias (Djalma); Jonas, Ademir (Garcia) e Gaspar.

Árbitro: Salvador Cosme.

Gols: Flávio (de pênalti) no primeiro tempo; Gaspar (também de pênalti) e Flavio (de cabeça), no segundo tempo.

Fonte: DGABC, 30-11-1971.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 28 de novembro de 1971 – ano 14, edição 1702

Educação – Desde 1963 o Curso Singular vem preparando estudantes para os vestibulares que se realizam anualmente nas faculdades do ABC e de todo o País.

No campo das ciências exatas e humanas, esse cursinho foi o que maior índice der aprovação conseguiu na região.

Colocou nas faculdades cerca de 1.200 candidatos em 1971.

No ABC, aliás, os candidatos do Singular foram os que conseguiram melhores notas.

Em 28 de Novembro de...

1901 – A professora Maria Luiza Rangel, de Ribeirão Pires, é incluída como efetiva na Associação Beneficente do Professorado Público do Estado.

n Atenas, 26 (Agência Havas) – Os estudantes, depois da visita que fizeram hoje ao reitor da universidade, evacuaram o estabelecimento de ensino, onde se conservavam armados e entrincheirados.

1916 – Vibra São Caetano: tudo certo para sua elevação a distrito de paz.

1921 – São Bernardo, 19 (do correspondente do Estadão) – As escolas reunidas de São Bernardo realizaram uma solene festa em honra à bandeira, que foi hasteada às 12h na fachada do edifício, cantando os alunos, estendidos em alas, os hinos à bandeira e nacional. Em seguida realizou-se uma sessão literária, constando de recitativos e hinos patrióticos.

1951 – Federação Paulista de Bocha realizava o Torneio Mediolanum, com a participação de duas equipes de Santo André: Bochófilo e Rhodia.

1981 – Rumo ao acesso, o Santo André empata novamente com o XV de Piracicaba, em 1 a 1, no Parque Antarctica.

Na primeira página do Diário, uma rara foto colorida para a época, do time do Santo André posado. E a legenda: “O Santo André continua lutando para chegar à Primeira Divisão e depois do empate de ontem vai decidir de vez com o XV na terça-feira”.

O jogo teve público de 23 mil pagantes, 17 mil do Santo André. O XV de Novembro jogou uma boa parte do tempo com dez jogadores, já que Alcir foi expulso aos 34 minutos do primeiro tempo.

Marcaram: Arnaldo, para o Santo André, aos 11 minutos de jogo; e Brandão aos 30, ambos os gols no primeiro tempo.

Comentário:

“Há uma década o Santo André era patrimônio sentimental de poucos, mas hoje destilou em grande parcela da população o bairrismo salutar de que nenhuma cidade deve prescindir.”

(Daniel Lima)

