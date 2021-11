Cuidado com descarte de lixo é tema de espetáculo

Heitor Agrício

Especial para o Diário



28/11/2021 | 07:00



Um ônibus que circula o País levando cultura. Assim funciona a Cia do BuZum, grupo teatral que desde o início do mês se apresenta em escolas da região, conscientizando os alunos sobre os problemas do descarte irregular de detritos por meio da peça Que Lixo é Lixo.

Após o hiato gerado pela pandemia, o grupo retomou as atividades presenciais. Dessa vez, entretanto, fora do ônibus-teatro. Com a plateia mantendo distanciamento seguro.

“Para nós foi um desafio tirar os espetáculos de dentro do nosso ônibus. No entanto estamos felizes com o resultado e animados com a volta. As peças continuam com sua ludicidade, encantando todos que as assistem”, afirma a Mariane Gutierrez, diretora de produção do BuZum.

O espetáculo mostra dois astronautas que, do espaço, percebem a poluição na Terra passou dos limites. E, e após uma conversa com o nosso planeta, eles decidem voltar e contar aos demais seres humanos os estragos causados pelo lixo.

O teatro de bonecos conta com diversos brinquedos feitos a partir de objetos reutilizáveis para demonstrar como é possível reaproveitar os materiais e incentivar as crianças a cuidarem do meio ambiente.

A companhia tem planos de lançar dois novos espetáculos para o ano que vem, um deles nomeado Floresta Viva, que tem como foco a conservação do meio ambiente e o outro espetáculo ainda sem nome, planeja abordar os hábitos de higiene.