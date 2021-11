Vozes da quebrada

do Diário do Grande ABC



28/11/2021 | 07:00



Artistas que tiveram a sua identidade forjada na periferia do Grande ABC ganham espaço para expor suas criações no Sesc André. Eles compõem a ocupação Para os Dias Depois de Amanhã, que fica em exposição até março.

No ambiente, o visitante vai encontrar obras de Mariana Lúcio, que é assistente social e artista grafiteira do Grande ABC. Natural de Santo André, ela ministra oficinas em equipamentos culturais na região e em Santos. Big Bacon, que é grafiteira, designer, ilustradora e integrante do coletivo Grafiteiras Negras. Reside e atua em Mauá. Mel Zabunov, artista e grafiteira independente de São Bernardo. Robinho Santana, nascido e criado em Diadema e que realiza pinturas em telas, grafita e aborda o protagonismo negro em suas produções. Fernada Carlucci, cenógrafa, Denis Freitas, designer gráfico e o Casuá, um encontro de ideias e referências que tratam da estética e vivência dentro da cultura negra. Produções artísticas e artesanais, e que é formado pelos artistas visuais Jonathas Pereira e Bia Bonifácio, que também atuam como educadores em projetos de arte e cultura nna região e São Paulo.

Por meio de um olhar artístico, mas também social, a ocupação busca trazer a experiência das juventudes das periferias para fazer ecoar a voz das favelas e das ruas, que são historicamente silenciadas.

A ocupação coletiva convida o público a deixar de ser apenas espectador e imergir na construção do espaço. Cada visita será diferente, pois os artistas estarão em processo de criação de suas obras. Assim que um termina seu trabalho, o outro inicia, transformando a ocupação num grande ateliê.

O objetivo é tornar o local uma área de convivência e estabelecer um diálogo poético entre esses materiais, cujos conteúdos confluem e são um olhar sobre como as juventudes estão atravessando o período da pandemia.

No dia 4, às 15h, no espaço de eventos do Sesc haverá um bate-papo entre o Cursinho Eldorado (Diadema) e o Coletivo Prisma (da UFABC, de Santo André) sobre futuro, profissão e perspectivas de vida das juventudes periféricas, trans e negras, no formato ao vivo ou com gravação em vídeo e transmissão pelos canais do Sesc Santo André. No dia 10, o espaço será aberto para a batalha de rima em homenagem ao MC Enézimo