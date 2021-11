Com Willian e sem Giuliano, Corinthians define relacionados contra Athletico-PR

27/11/2021 | 16:30



O meia-atacante Willian foi confirmado entre os relacionados do Corinthians para enfrentar o Athletico Paranaense. O jogador era dúvida pois está voltando aos poucos de lesão. Em compensação, Giuliano ficará de fora do time por conta de uma lesão sofrida na coxa direita. Os comandados de Sylvinho finalizaram a preparação para o jogo no CT Joaquim Grava em treinamento na manhã deste sábado.

Willian vem se recuperando de problemas musculares e atuou durante um tempo nas duas últimas partidas do Corinthians. Como enfrentou o Ceará na última quinta-feira, a expectativa era de que o atleta pudesse ser poupado no jogo deste domingo.

Giuliano, por sua vez, nem chegou a treinar com o restante do elenco, pois segue fazendo tratamento de uma lesão na parte posterior da coxa direita, assim como o volante Cantillo, que só voltará a atuar em 2022.

A preparação da manhã deste sábado começou com um aquecimento e depois teve um treinamento de posse de bola em espaço reduzido. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no último jogo, além do meia Renato Augusto, foram poupados da parte final do treino e realizaram trabalhos na academia.

O meio-campista Roni cumpriu suspensão contra o Ceará e fica entre os relacionados para o confronto, assim como o lateral Fábio Santos, que foi poupado do jogo em Fortaleza e agora retornará ao time titular.

A provável escalação titular que Sylvinho deve utilizar contra o time paranaense é a seguinte: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Gabriel Pereira (Willian), Renato Augusto, Du Queiroz e Róger Guedes; Jô.

Oscilando nas últimas rodadas, o Corinthians tentará voltar a vencer após novo tropeço. O confronto contra o Athletico Paranaense acontece às 16h deste domingo, na Neo Química Arena. O clube paulista começa esta 36ª rodada na quarta colocação, com 53 pontos ganhos.