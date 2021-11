Complexo Ayrton Senna é palco para feira de cães neste fim de semana

Da Redação



27/11/2021 | 10:07



A Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, localizada na Av. Prefeito Valdírio Prisco, Jd. Itacolomy, receberá hoje (27) e amanhã a 1° Expo Internacional e a 2° Expo Panamericana especializadas em cães, que ao lado de seus donos, participarão de concursos e desfiles. O evento será realizado das 9h ás 19h e receberá cães de várias raças, como Bull Terrier, Cocker Spaniel Inglês e Pastor de Shetland.

O evento contará com juízes internacionais e com cães de várias partes do Brasil. Os animais que mais se destacarem serão contemplados com medalhas e troféus.

A Expo é organizada pela Federação Internacional de Cinofilia; Confederação Brasileira de Cinofilia e Confederação Cinófila de São Paulo, com apoio da Secretaria de Juventude, Esportes, Lazer, Cultura e Turismo de Ribeirão Pires.