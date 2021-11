Holanda detecta 61 casos em voos da África do Sul, onde variante preocupa

27/11/2021 | 10:00



Um grupo de 61 passageiros vindos da África do Sul testou positivo para o coronavírus após chegar à Holanda, informaram autoridades locais neste sábado. As pessoas infectadas estavam em dois voos com outros 539 viajantes que partiram do país africano, onde a variante omicron foi descoberta.

Segundo o governo holandês, todos os contaminados ficarão isolados em um hotel e pesquisadores vão analisar se há evidências de incidência da nova cepa. A Holanda é um dos vários países do mundo que impuseram restrições de viagens do sul da África, com o objetivo de conter a disseminação da mutação.

Ontem, a omicron foi designada "variante de preocupação" pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em duas semanas, a nova versão do vírus tirou a África do Sul de um período de baixo número de casos da covid-19 para o acelerado crescimento do volume de casos.

As estatísticas no país ainda são relativamente baixas, com 2,8 mil novas infecções confirmadas ontem, mas a velocidade da expansão tem alarmado profissionais de saúde. "Estamos vendo uma mudança marcante no perfil demográfico dos pacientes com covid-19", disse Rudo Mathivha, chefe da unidade de terapia intensiva do Hospital Baragwanath de Soweto, em uma coletiva de imprensa online.

"Os jovens, na faixa dos 20 a pouco mais de 30 anos, estão chegando com doença moderada a grave, alguns precisando de cuidados intensivos. Cerca de 65% não são vacinados e a maior parte do restante está vacinada apenas pela metade", disse Mathivha. "Estou preocupado que, à medida que os números aumentam, as instalações de saúde pública ficarão sobrecarregadas", acrescentou.