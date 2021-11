Da Redação

25/11/2021 | 11:25



Segundo o último boletim da Ecovias, concessionária do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), o tráfego está congestionado na Imigrantes, sentido São Paulo, do km 60 ao km 50, devido ao reflexo de acidente na rodovia. O mesmo motivo causa congestionamento na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no acesso à pista norte da Imigrantes, do km 271 ao km 274.

O tráfego já foi liberado na faixa central do km 49 da serra da Imigrantes, sentido São Paulo, após registro de acidente.