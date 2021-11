Família de pré-candidato a vereador morto o ano passado protesta no Fórum de Sto.André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



25/11/2021 | 10:32



Familiares e amigos do pré-candidato a vereador de Mauá, Marcos Lemes de Andrade, mais conhecido no município como Marquinhos Japonês, morto em 2020, marcam presença do lado de fora do fórum de Santo André e pedem pela condenação de Thiago Polydoro, acusado de matar o comerciante. Thiago irá a júri popular na manhã desta quinta-feira (25).

Uma das primeiras pessoas a chegarem no local foi a viúva de Marquinhos, Lucélia Lins, que também participará da audiência ao lado de outras cinco pessoas de acusação e seis testemunhas de defesa. Thiago é um único réu do caso e chegou no fórum escoltado por volta das 10h. Até o momento, cerca de 10 pessoas estão do lado de fora do local e muito emocionadas, principalmente, após a chegada de Thiago, os familiares gritavam pedindo justiça.

O caso aconteceu em abril do ano passado, no Jardim Feital, no estabelecimento do comerciante. Marquinhos estava trabalhando na padaria quando foi atingido por quatro tiros, no cotovelo, nádegas, costas e cabeça – os dois últimos disparos foram fatais e o pré-candidato a vereador morreu antes mesmo da chegada da Polícia Militar e do resgate. Marquinhos deixou a mulher e dois filhos, um rapaz de 24 anos e uma menina de 14.

Imagens divulgadas na época e gravadas por câmeras de segurança de prédios próximos ao local, mostraram dois homens entrando no estabelecimento, disparando tiros contra as pessoas que estavam na padaria e fugindo em uma motocicleta. Além de Marquinhos, outra pessoa também foi atingida por seis disparos. A família da vítima acredita que a motivação do crime foi por conta de dinheiro.