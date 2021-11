Cidades da região se dividem sobre a liberação do uso de máscaras em locais abertos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



24/11/2021 | 15:23



Após o anúncio do governo do Estado de São Paulo sobre a flexibilização do uso das máscaras em lugares abertos a partir do dia 11 de dezembro, as prefeituras do Grande ABC se dividem quanto a adoção da medida. Até o momento, duas cidades - Diadema e Ribeirão Pires - informaram que a obrigatoriedade das máscaras, tanto em locais abertos quanto fechados, vai continuar até pelo menos o fim do ano, com novas decisões a partir de janeiro de 2022.

Já São Caetano declarou que "segue e continuará seguindo o Plano São Paulo", dessa forma, na cidade passa a valer a flexibilização para uso de máscaras em locais abertos. "Com relação aos protocolos, continuarão sendo os mesmos adotados pelo Plano São Paulo e sobre a previsão será o mesmo dia em que o governador declarar que a utilização de máscaras deixará de ser obrigatória", declarou o Paço, em nota.



Em São Bernardo, de acordo com nota enviada ao Diário, o assunto ainda será debatido. "A medida que desobriga o uso de máscaras ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro, anunciada hoje pelo governo do Estado, será avaliada por especialistas do Comitê de Combate ao Coronavírus de São Bernardo, com base nos indicadores da doença na cidade."

O Diário aguarda posicionamento das demais cidades.

HOJE - Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o uso das máscaras em locais fechados, incluindo estações de trens e metrôs a céu aberto se manterá obrigatório, assim como nos transportes públicos. Doria justificou que 75% da população do Estado estará totalmente vacinada com as duas doses até a data da flexibilização. "O Estado de São Paulo deve alcançar 75% de pessoas com as duas doses da vacina. Até o dia 30 de novembro esse número deve superar os 80% de cobertura vacinal", afirma o governador.

Conforme já noticiado pelo Diário, no dia 8 de novembro, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC decidiu de maneira unânime manter o uso obrigatório de máscaras na região até janeiro de 2022. A decisão sobre a obrigatoriedade será reavaliada na primeira assembleia do ano que vem com todo o colegiado.