Thiaguinho manda mensagem para Fernanda Souza após especulação de romance com Carol Peixinho

24/11/2021 | 09:10



Thiaguinho trocou mensagens com a ex-esposa Fernanda Souza na noite da última terça-feira, dia 23, no Instagram, após rumores de que ele e a ex-BBB e ex-No Limite Carol Peixinho vivem romance ganharem força nesta semana.

O cantor de pagode há muito tempo já mostrou que seguiu em frente após mais de dois anos do término do casamento com Fernanda, no entanto, os dois, mais uma vez, provaram que continuam grandes amigos e se apoiando a todo momento.

Fernanda anunciou um novo projeto profissional e Thiaguinho, claro, estava lá para celebrar. Mostrando intimidade, eles até se chamaram por apelidinhos carinhosos.

Tudum! Sucesso, né! Como tudo que você faz! Vai com tudo, Ferdi!, escreveu o cantor.

Em resposta, a atriz e apresentadora disse:

Mais uma, Dezi! Obrigada por torcer por mim, sempre. Com tudo! Pra cima!

A artista anunciou que será apresentadora da competição culinária Iron Chef Brasil, na Netflix.

Sras e srs: a era sabática acabou. Depois de três anos sem apresentar, não resisti ao convite da Netflix e suspendi as férias, disse empolgada.