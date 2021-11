Bolsas da Ásia fecham sem sinal único; Tóquio cai 1,58% e Xangai tem leve alta

24/11/2021 | 07:33



Os mercados acionários da Ásia não tiveram direção única, nesta quarta-feira. Na volta de feriado no dia anterior no Japão, a Bolsa de Tóquio recuou pouco mais de 1,5%, enquanto em Xangai houve ganho modesto.

O índice Nikkei fechou em baixa de 1,58%, em 29.302,66 pontos, em Tóquio. A bolsa japonesa foi influenciada pelo aumento das apostas de alta de juros adiante nos Estados Unidos, após o presidente Joe Biden indicar nesta semana Jerome Powell para novo mandato à frente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Além disso, a fraqueza do índice Nasdaq em Nova York pressionou o setor de tecnologia japonês, com SHIFT Inc. em baixa de 12,8% e GMO Payment Gateway, de 5,6%.

Sumitomo Mitsui Financial Group, por outro lado, subiu 2,1%, após o Nikkei reportar que o Japão realizará um teste de uma nova moeda digital que envolve um consórcio de cerca de 70 empresas locais, entre elas esse banco.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,10%, em 3.592,70 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, ficou estável, em 2.637,53 pontos. Ações de bens de consumo e serviços se saíram bem, com expectativa de maior demanda com a proximidade da temporada de feriados de fim de ano. Fabricantes de bebidas e produtoras de filmes avançaram, mas papéis ligados ao agronegócio se saíram mal, com a recente fraqueza dos preços da carne de porco.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,14%, a 24.685,50, após oscilar entre perdas e ganhos durante o pregão. A alta ocorreu apesar do recuo de papéis do setor de tecnologia nesta quarta no mercado local.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi terminou em queda de 0,10%, em 2.994,29 pontos, perdendo fôlego durante o pregão. Ações de empresas de transporte marítimo, companhias aéreas e papéis ligados a viagens em geral recuaram, enquanto construção, alimentos e petróleo estiveram entre os setores que exibiram ganhos. Preocupações com nova onda de casos da covid-19 no país também estiveram no radar.

Em Taiwan, o índice Taiex fechou em baixa de 0,13%, em 17.642,52 pontos.

Oceania

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 registrou queda de 0,15%, a 7.399,40 pontos. Ações de produtores de energia subiram, mas outros setores, como o financeiro, tiveram dia negativo, com papéis de tecnologia também em baixa.

* Com informações da Dow Jones Newswires