Prévias do PSDB e o futuro do partido

Júnior Carvalho



24/11/2021 | 00:07



O fracasso das prévias do PSDB no domingo, suspensas por instabilidades no aplicativo e em meio a acusações sobre compra de votos, abalou ainda mais o tucanato e obrigou as principais lideranças do tucanato a pensar sobre o futuro do partido. Uma das maiores legendas do País, o PSDB saiu de protagonista de várias eleições presidenciais desde a redemocratização (1988) ao pífio desempenho no pleito de 2018, quando ficou em quarto lugar, e atualmente amarga tímida performance nas pesquisas de intenções de voto. Já era sabido que a rivalidade entre os governadores João Doria (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) precisaria ser superada pós-prévias para não aprofundar ainda mais os prejuízos acumulados nos últimos anos. Mas o ringue que se montou no domingo, somado ao fiasco da eleição interna, vai exigir mais. Entre os tucanos, há quem defenda, inclusive, a não realização de novo processo nesta semana, sob o risco de repetir as falhas e o ‘Fla-Flu’ entre as campanhas prosseguir. Por esse caminho, a sigla construiria alternativas para escolha do seu candidato. Fato é que qualquer decisão vai ditar o destino político de Doria e de Eduardo Leite, que já não cabem mais na mesma sigla.

BASTIDORES

Retorno

Ex-vereador de São Caetano, Edison Parra (Podemos) retorna à Câmara após quase um ano longe do Legislativo. O ex-parlamentar herdará a cadeira da vereadora Suely Nogueira (Podemos), que morreu ontem, aos 64 anos, vítima de uma parada cardíaca decorrente de complicações de cirrose medicamentosa. Primeiro suplente do Podemos, Parra chegou a ser declarado eleito na eleição do ano passado, mas antes mesmo de o mandato terminar, perdeu a cadeira após nova contabilização de votos – na ocasião, o hoje vereador Beto Vidoski (PSDB) conseguiu validar seus votos no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). Esta coluna deseja força a familiares e amigos de Suely.

Homenagem

Hoje, a ONG (Organização Não Governamental) Meninos e Meninas de Rua, de São Bernardo, que atua para amparar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, receberá honraria do mandato da deputada estadual Érica Malunguinho (Psol). A cerimônia ocorrerá às 19h, na Assembleia Legislativa.

Ataque

O vereador Jobert Minhoca (PSDB), de Santo André, orientou a assessores que usem as redes sociais para mirar na primeira-dama Ana Carolina Serra, potencial candidata a deputada estadual – Minhoca almeja o mesmo projeto.

Modus operandi

Não é a primeira vez que a classe política da cidade se espanta com o material produzido pela base do parlamentar. Na eleição de 2018, quando Minhoca foi candidato a deputado estadual, conteúdo divulgado pelo tucano causou polêmica. Na imagem, o parlamentar aparecia ao lado de uma mulher identificada como ‘Carla’ e citava trocadilho de cunho sexual. A mensagem foi interpretada como ataque machista a hoje deputada estadual Carla Morando (PSDB), de quem hoje é aliado.