Presidente da Petrobras critica possível taxação às exportações de petróleo bruto

23/11/2021 | 10:49



O presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, criticou nesta terça-feira, 23, uma possível taxação às exportações de petróleo bruto pelo Brasil, afirmando que isso poderia gerar insegurança jurídica e afastar investidores do País, em um momento em que a estatal tenta vender parte das suas refinarias. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal para explicar a alta do preço dos combustíveis, Luna disse que a Petrobras não é um monopólio e que já existem vários concorrentes no setor de combustíveis, citando Vibra, Ipiranga, Raízen e Atem.

Ele afirmou que outras medidas poderiam ser tomadas para reduzir a volatilidade do preço dos derivados do petróleo no mercado interno, como a criação de um fundo estabilizador usando os dividendos da Petrobras, que serão recorde este ano.

"A alta de preços dos combustíveis não corresponde a Petrobras e está sendo colocada na conta dela", disse Luna aos senadores.