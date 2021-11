Maiara e Fernando Zor trocam selinho em festa de casamento

23/11/2021 | 10:10



Maiara e Fernando Zor podem ter reatado o relacionamento. Dois meses após o término, os dois foram fotografados juntos no casamento do compositor Cristyan Ribeiro, que aconteceu na última segunda-feira, dia 22, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo.

De acordo com Fábia Oliveira, os dois trocaram chamegos na pista de dança e ainda dividiram os microfones com outros artistas no palco da festa.

A colunista ainda revelou que eles até chegaram a trocar um selinho durante a cerimônia, que aconteceu no espaço Casa Arandella

Simpáticos, eles teriam feito fotos com vários convidados não famosos que estavam no casamento.