Zagueiro Raphael é primeiro a renovar com o EC São Bernardo

23/11/2021 | 09:05



Com 68 jogos pelo EC São Bernardo, terceiro maior do século em atuações, o zagueiro Raphael vai dar sequência a sua história no Cachorrão. Ontem o clube revelou que o defensor renovou vínculo para a temporada 2022, na qual disputará a Série A-3 do Campeonato Paulista e buscará seu terceiro acesso pelo clube (conquistou anteriormente da Segundona de 2017 e da A-3 de 2020 – ambas terminaram com o vice-campeonato).

“Tenho grande identificação com o EC São Bernardo e me sinto em casa, já que conheço todos os profissionais. Quero fazer parte de mais um desafio aqui dentro e espero aumentar essa história que já construí. Acredito que a receita para conquistar o acesso é se dedicar muito ao trabalho, com todos unidos desde o primeiro dia”, declarou o jogador.

PROJEÇÃO

O presidente do EC São Bernardo, Felipinho Cheidde, já pensa no acesso imediato do time para o segundo nível do Campeonato Paulista em 2022. Neste ano, o Cachorrão acabou rebaixado na Série A-2 com uma campanha muito irregular. Agora, porém, a ideia é regressar mais maduro e fortalecido, inclusive depois de chegar mais uma vez aomata-mata da Copa Paulista

“Após acessos e boas participações na Copa Paulista, infelizmente tivemos o dissabor da queda neste ano. Mas posso deixar claro para todos que nos acompanham que tiramos o máximo de lições e vamos reconduzir o <CF51>Cachorrão</CF> para a Série A-2. O objetivo continuará sendo buscar a divisão principal em curto espaço de tempo”, definiu.