Região tem mais três mortes, entre eles um bebê de 10 meses

Da Redação



23/11/2021 | 08:40



Um bebê de 10 meses em São Bernardo e dois adultos de 56 e 74 anos em São Caetano foram as três vítimas fatais da Covid reportadas pelos boletins epidemiológicos emitidos pelas prefeituras do Grande ABC ontem. Com os três óbitos, desde o início da pandemia as sete cidades já acumulam 10.462 perdas.

Em relação aos casos, foram registrados mais 198 diagnósticos positivos, sendo 130 em Mauá, 35 em Diadema, 12 em Santo André, 12 em São Bernardo, sete em São Caetano e dois em Ribeirão Pires. No total, 269.362 moradores da região já tiveram contato com o coronavírus, sendo que, destes, 254.050 estão recuperados.

Ontem foram aplicadas mais 11.875 doses dos imunizantes contra a Covid na região, sendo 467 referentes à primeira dose, 6.631 à segunda e 4.777 ao reforço. Com isso, 97,2% dos moradores com 12 anos ou mais já iniciaram o esquema vacinal e 85,9% estão com a proteção completa. Levando em consideração apenas quem rem 18 anos ou mais, 11,5% já receberam o reforço.

O Estado registrou até ontem 4.431.196 casos de Covid durante toda a pandemia e 153.477 óbitos. Entre o total de infectados, 4.255.927 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 457.751 foram internados e receberam alta hospitalar.

Ontem haviam 2.541 pacientes internados no Estado, sendo 1.116 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 1.425 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 22,1% e na Grande São Paulo de 28,2%.

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram registrados mais 123 mortes e 2.594 casos de Covid entre domingo e ontem. Com isso, o total de óbitos chegou a 612.782 e o de diagósticos postivos a 22.019.870. O número de recuperados da doença é de 21.230.357.